Лазиз Кудратов принял посла Таджикистана

«Отмечена важность своевременного исполнения договоренностей, достигнутых на высшем и высоком уровнях, в том числе в рамках заседаний межправительственной комиссии. Приняты решения по ряду вопросов, касающихся реализации совместных проектов и торговых контрактов, выработана единая позиция по ряду новых инвестиционных инициатив.», — говорится в сообщении пресс-службы.