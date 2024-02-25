ТАШКЕНТ, 25 фев — Sputnik. Министр инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиз Кудратов принял посла Таджикистана в Узбекистане Абдуджаббара Рахмонзоду, сообщает пресс-служба министерства.
В ходе беседы стороны обсудили ход реализации совместных проектов и перспективы развития торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.
«Отмечена важность своевременного исполнения договоренностей, достигнутых на высшем и высоком уровнях, в том числе в рамках заседаний межправительственной комиссии. Приняты решения по ряду вопросов, касающихся реализации совместных проектов и торговых контрактов, выработана единая позиция по ряду новых инвестиционных инициатив.», — говорится в сообщении пресс-службы.
По итогам встречи стороны договорились активизировать взаимодействие рабочих групп в промышленных отраслях двух стран. Предполагается согласовать взаимные планы, выработать предложения и принять необходимые меры для дальнейшего развития двустороннего сотрудничества.