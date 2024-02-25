Карпенко: система обработки голосов на выборах отлично защищена

«Во-первых, это не все так однозначно воспринимается, и, конечно, в первую очередь нужно обеспечить вопросы безопасности и устойчивости данной системы, вопросы надежности данной системы. Поэтому эти выборы мы проводим традиционно, комиссии участковые после закрытия участков будут начинать подсчет бюллетеней», — пояснил глава Центризбиркома.