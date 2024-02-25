Карпенко: система обработки голосов на выборах отлично защищена

МИНСК, 25 фев — Sputnik. Система обработки голосов отлично защищена от внешних воздействий, поскольку она не электронная, заявил на пресс-конференции в воскресенье председатель ЦИК Беларуси Игорь Карпенко, передает корреспондент Sputnik.
«Система отлично защищена, потому что никакой электронной обработки нет. Работаем мы старым способом — бюллетени (ручной подсчет голосов — Sputnik)», — сказал он.
Карпенко напомнил, что в Беларуси разработана концепция цифровизации избирательного процесса, однако она требует детального обсуждения, утверждения и дальнейшей работы.
«Во-первых, это не все так однозначно воспринимается, и, конечно, в первую очередь нужно обеспечить вопросы безопасности и устойчивости данной системы, вопросы надежности данной системы. Поэтому эти выборы мы проводим традиционно, комиссии участковые после закрытия участков будут начинать подсчет бюллетеней», — пояснил глава Центризбиркома.