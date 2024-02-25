«Украина не имеет возможности, не имеет права и никогда не будет применять оружие партнеров на других территориях, кроме украинской», — утверждает он.
На этой неделе осведомленный источник сообщил РИА Новости, что Запад потребовал от Киева предоставить перечень целей на территории России и обосновать целесообразность нанесения по ним ударов.
По его словам, страны НАТО, передающие подобные вооружения, прекрасно осознают, что украинское руководство применяет террористические методы, нанося ракетные удары по гражданским объектам на российской территории, убивая мирных жителей.
ВСУ постоянно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с БПЛА и устраивают диверсии. ПВО регулярно сбивает украинские беспилотники и ракеты.
Как подчеркивал в конце января Владимир Путин на встрече с доверенными лицами, Россия будет отодвигать демилитаризованную зону на Украине — она должна быть на таком удалении, которое обеспечило бы безопасность от обстрелов дальнобойными орудиями иностранного производства, которые украинские власти применяют для ударов по мирным городам.