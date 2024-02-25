Зеленский сделал заявление об ударах по России

Как подчеркивал в конце января Владимир Путин на встрече с доверенными лицами, Россия будет отодвигать демилитаризованную зону на Украине — она должна быть на таком удалении, которое обеспечило бы безопасность от обстрелов дальнобойными орудиями иностранного производства, которые украинские власти применяют для ударов по мирным городам.