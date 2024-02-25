Александр Лукашенко вместе с младшим сыном проголосовал на выборах

МИНСК, 25 фев — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко проголосовал на выборах депутатов нижней палаты парламента и местных советов, передает корреспондент Sputnik.
Глава государства вместе с младшим сыном Николаем пришел на избирательный участок, расположенный в здании Белорусского государственного университета физкультуры в Минске.
Лукашенко пришел на участок с букетом цветов, который подарил председателю избирательной комиссии, пообщался с членами комиссии и наблюдателями, и затем удалился в кабинку для голосования.