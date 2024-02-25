Военнослужащий из Тулуна Иркутской области Сергей Юшков погиб в зоне СВО

Военнослужащий из Тулуна Сергей Юшков погиб в зоне военной спецоперации. В Тулуне в понедельник, 26 февраля, состоится прощание с бойцом. Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе администрации Тулуна.
«Сергей Юшков родился в Железногорске-Илимском. Окончил Тулунский техникум по специальности “механизация сельского хозяйства”, — рассказали АиФ-Иркутск в районной администрации.
В сентябре 2023 года Сергей Юшков принял решение встать на защиту Родины и заключил контракт с министерством обороны Российской Федерации. В ходе выполнения боевого задания 6 февраля военнослужащий погиб.
В сердцах родных и близких Сергей Юшков останется добрым и отзывчивым человеком. В Тулуне церемония прощания с бойцом назначена на 26 февраля. Сотрудники администрации, родные и земляки соберутся, чтобы в последний путь проводить бойца и отдать ему дань памяти.