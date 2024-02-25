Военнослужащий из Тулуна Иркутской области Сергей Юшков погиб в зоне СВО

В сердцах родных и близких Сергей Юшков останется добрым и отзывчивым человеком. В Тулуне церемония прощания с бойцом назначена на 26 февраля. Сотрудники администрации, родные и земляки соберутся, чтобы в последний путь проводить бойца и отдать ему дань памяти.