Офис президента Шри-Ланки опроверг данные о приостановке продления виз россиянам

На сайте департамента иммиграции при этом такое уведомление не обнародовано, в самом ведомстве ТАСС не удалось получить оперативный комментарий. Последний документ по этому вопросу был обнародован 22 января, в нем говорилось о продлении этой упрощенной процедуры на месяц, до 22 февраля. Возможность бесплатно продлить туристическую визу на 30 дней (через онлайн-заявку или посещение иммиграционного офиса) была введена 28 февраля 2022 года после начала специальной военной операции на Украине, причиной назывались сложности в авиасообщении Шри-Ланки с РФ и Украиной на фоне боевых действий и санкций.