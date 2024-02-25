Лукашенко подтвердил свое участие в президентских выборах в 2025 году

Глава государства уточнил, что впереди еще год до президентских выборов, еще многое может измениться. Говоря о том, можно ли эти слова понимать как однозначное заявление, Лукашенко отметил, что впереди еще год до выборов, произойти может многое, но власти будут реагировать на то, какие изменения будут происходить в обществе.