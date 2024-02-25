Лукашенко подтвердил свое участие в президентских выборах в 2025 году

МИНСК, 25 фев — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил, что будет участвовать в выборах главы государства в 2025 году, передает корреспондент Sputnik.
Один из журналистов, присутствовавших на избирательном участке, задал вопрос, пойдет ли Александр Лукашенко на следующие выборы, он ответил утвердительно.
«Пойду, пойду, пойду. Передайте им (оппозиции — Sputnik), что пойду. Чем сложнее будет обстановка, чем активней они будут будоражить наше общество, тем быстрее я пойду на эти выборы», — сказал Лукашенко.
Глава государства уточнил, что впереди еще год до президентских выборов, еще многое может измениться. Говоря о том, можно ли эти слова понимать как однозначное заявление, Лукашенко отметил, что впереди еще год до выборов, произойти может многое, но власти будут реагировать на то, какие изменения будут происходить в обществе.
«Мы будем реагировать на те изменения, которые будут происходить в нашем обществе и в какой ситуации мы подойдем через год (к президентским выборам — Sputnik)», — добавил он.
По словам президента, он думает, как этот год качества сделать «сильным, мощным» и пообещал, что 2024-й будет активным.
Очередные президентские выборы в Беларуси должны состояться не позднее 20 июля 2025 года.