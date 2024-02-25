Лукашенко: наблюдатели от ОБСЕ не просились приехать на нынешние выборы

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Наблюдатели от ОБСЕ не просились приехать на нынешние выборы в Беларусь. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил журналистам после голосования на выборах, передает корреспондент БЕЛТА.

Лукашенко на избирательном участке: голосую за профессионализм и преданность белорусскому народу



«Если бы ОБСЕ (наблюдатели от этой организации. — Прим. БЕЛТА) захотело к нам приехать и сделало бы такой запрос, мы бы его рассмотрели. Скорее всего, положительно», — сказал глава государства.



«Захотят — пусть приезжают. После выборов пусть приедут», — добавил Александр Лукашенко.