Путин назвал Крым неотъемлемой частью России

«Поистине судьбоносной вехой для севастопольцев и крымчан стал день 16 марта 2014 года, когда они сделали твердый, однозначный выбор — навеки быть с Россией. Сегодня Крым и Севастополь — ее неотъемлемая часть», — подчеркнул глава российского государства, добавив, что эти регионы вносят огромный вклад в укрепление единства и безопасности России.