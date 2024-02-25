Путин назвал Крым неотъемлемой частью России

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Сейчас Крым и Севастополь — неотъемлемая часть России, отметил президент РФ Владимир Путин в обращении к читателям книги «Крым. Страницы истории с древнейших времен до наших дней», текст которого опубликован на сайте Кремля.
«Поистине судьбоносной вехой для севастопольцев и крымчан стал день 16 марта 2014 года, когда они сделали твердый, однозначный выбор — навеки быть с Россией. Сегодня Крым и Севастополь — ее неотъемлемая часть», — подчеркнул глава российского государства, добавив, что эти регионы вносят огромный вклад в укрепление единства и безопасности России.