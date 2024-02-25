«Наши бойцы зафиксировали появление Abrams. Это впервые. Направление — северо-западнее Авдеевки», — указал он в разговоре с ТАСС.
По его словам, Вооруженные силы Украины также предпринимают попытки нарастить применение беспилотной авиации на авдеевском направлении.
Авдеевка была освобождена российскими войсками 17 февраля. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что взятие города позволило отодвинуть линию фронта от Донецка и, следовательно, значительно обезопасить город от ударов киевского режима.
Ранее, 15 февраля, журнал Military Watch Magazine писал, что модернизированные танки Т-80БВМ российского производства превосходят американские M1 Abrams, которые находятся на вооружении у украинской армии. У бронированных боевых машин РФ лучшее соотношение мощности и веса, указывало издание.
До этого, 5 февраля, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова полковник в отставке Андрей Кошкин также отметил, что техника армии России превосходит американский танк M1 Abrams. По его словам, бронемашина производства США чрезвычайно тяжелая и капризная, а, например, Т-90 в состоянии противостоять Abrams.
В октябре прошлого года представитель Командования армии США в Европе и Африке полковник Мартин О’Доннелл заявил, что США передали Украине все обещанные танки M1A1 Abrams, всего 31 единицу.
Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.