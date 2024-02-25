На линии фронта под Авдеевкой впервые заметили танки Abrams

До этого, 5 февраля, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова полковник в отставке Андрей Кошкин также отметил, что техника армии России превосходит американский танк M1 Abrams. По его словам, бронемашина производства США чрезвычайно тяжелая и капризная, а, например, Т-90 в состоянии противостоять Abrams.