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Лукашенко сказал про определенную перестройку в Беларуси из-за смены поколений

Лукашенко предупредил про смену поколений в Беларуси.
Источник: РИА "Новости"

Президент Беларуси Александр Лукашенко после голосования на выборах депутатов Палаты представителей и местных cоветов депутатов в единый день голосования, который проходит 25 февраля, предупредил про смену поколений в Беларуси, передает БелТА.

Лукашенко обратил внимание на то, что ежемесячно и ежегодно роль Парламента будет повышаться. Кроме того, он заметил, что в Беларуси идет определенная перестройка, добавив, что поколения меняются.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал про участие в президентских выборах в 2025 году: «Передайте им, что пойду!».

Напомним, что единый день голосования впервые проходит в Беларуси 25 февраля 2024 года: избирательные участки открыты с 8.00 до 20.00.