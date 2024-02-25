Лукашенко сказал про определенную перестройку в Беларуси из-за смены поколений

Президент Беларуси Александр Лукашенко после голосования на выборах депутатов Палаты представителей и местных cоветов депутатов в единый день голосования, который проходит 25 февраля, предупредил про смену поколений в Беларуси, передает БелТА.
Лукашенко обратил внимание на то, что ежемесячно и ежегодно роль Парламента будет повышаться. Кроме того, он заметил, что в Беларуси идет определенная перестройка, добавив, что поколения меняются.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал про участие в президентских выборах в 2025 году: «Передайте им, что пойду!».
Напомним, что единый день голосования впервые проходит в Беларуси 25 февраля 2024 года: избирательные участки открыты с 8.00 до 20.00.