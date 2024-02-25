ОДКБ не рухнет без Армении — Лукашенко

Напомним, ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил в интервью СМИ, что «Договор о коллективной безопасности не был выполнен в отношении Армении, в особенности в 2021—2022 годах», и Ереван заморозил свое участие в организации. При этом вопрос сохранения российской военной базы в Гюмри не стоит на повестке дня, сказал тогда Пашинян.