Металлургический завод из Ростовской области попал под санкции Евросоюза

Металлургический завод попал под санкции Евросоюза и США. Соответствующая информация появилась на сайте Министерства финансов США 23 февраля.
В санкционный список попала крупнейшая компания России по производству металла. Предприятие занимается выпуском различного вида стальных труб. Так, компания изготавливает коррозионностойкие трубы, а также изделия с высокогерметичными резьбовыми соединениями.
Отметим, что это уже 13 пакет санкций, в который вошли 106 физических и 88 юридических лиц. В последний санкционный список попали еще несколько российских предприятий.