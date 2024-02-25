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Участников из 35 стран ожидают на Играх БРИКС в Казани

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов анонсировал расширенный формат мероприятия с 30 видами спорта.

На Игры БРИКС в столицу Татарстана приедут спортсмены 35 или более стран. Об этом со ссылкой на главу Минспорта Татарстана Владимира Леонова сообщает ТАСС.

Минспорт региона активно взаимодействует не только с государствами-членами БРИКС, но и привлекает к участию и другие страны. На данный момент есть подтверждения от 35 стран о готовности принять участие в играх, отметил Леонов.

В целях привлечения ведущих спортсменов и расширения списка участников, Минспорт Татарстана планирует сделать возрастные ограничения на соревнования открытыми. Это даст возможность принять участие в Играх БРИКС первым номерам национальных сборных.

Ранее мы писали, что Казань активно готовится к предстоящим международным мероприятиям: саммит БРИКС и Игры БРИКС. В рамках подготовки в Вахитовском и Приволжском районах планируется ремонт 31 фасада зданий, в том числе шести объектов культурного наследия.

БРИКС