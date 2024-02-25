Центризбиркомы Узбекистана и Беларуси договорились о сотрудничестве

Напомним, сегодня началось голосование на парламентских выборах в Беларуси. По данным Центризбиркома Беларуси, за процессом голосования следят около 300 международных наблюдателей. Из них 238 — представители миссии наблюдателей от СНГ, в том числе 44 — Межпарламентской ассамблеи СНГ, 12 — ПА ОДКБ, 25 — Парламентской ассамблеи Беларуси и Российского Союза, 4 — Постоянной комиссии Совета Безопасности Союзного государства.