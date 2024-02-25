Путин: Крым и Севастополь вносят огромный вклад в укрепление единства РФ

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев — РИА Новости Крым. Крым и Севастополь являются неотъемлемой частью России и вносят огромный вклад в укрепление единства и безопасности страны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в опубликованной на сайте Кремля телеграмме, адресованной читателям книги «Крым. Страницы истории с древнейших времен до наших дней».
«Поистине судьбоносной вехой для севастопольцев и крымчан стал день 16 марта 2014 года, когда они сделали твердый, однозначный выбор — навеки быть с Россией. Сегодня Крым и Севастополь — ее неотъемлемая часть. Эти регионы вносят огромный вклад в укрепление единства и безопасности нашей страны», — говорится в тексте телеграммы.
Путин также отметил, что на полуострове успешно реализуются масштабные программы, направленные на развитие экономики и социальной сферы, повышение качества жизни людей. Особое внимание уделяется сбережению бесценного культурного и духовного наследия этого замечательного края.
Глава государства подчеркнул, что история Крыма неотделима от истории нашего Отечества.
«На этой древней земле — великие духовные, ратные святыни нашего народа, уникальные памятники археологии и культуры. Она не только подарила миру целую плеяду храбрых воинов, созидателей и творцов, выдающихся деятелей науки и искусства, но и вдохновляла поэтов, писателей, художников и музыкантов на создание подлинных шедевров».
Путин выразил уверенность, что книга «Крым. Страницы истории с древнейших времен до наших дней», приуроченная к 10-летию воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, станет знаменательным событием, будет интересна самому широкому кругу читателей.
К десятилетию воссоединения полуострова с Россией журнал «Историк» подготовил второе, дополненное издание книги «Крым. Страницы истории с древнейших времен до наших дней».
Книга посвящена ключевым событиям многовековой истории Крыма. Впервые о далеком и недавнем прошлом полуострова рассказано с позиций современной исторической науки в доступной широкому читателю форме исторических очерков и эксклюзивных интервью. Среди авторов выпуска — специалисты ведущих научных центров Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя, Симферополя и других городов России.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом вопросе. Руководство России, со своей стороны, неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с РФ демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».