Лукашенко заявил, что в Беларуси невозможен ни один из сценариев госпереворота и захвата власти

Президент Беларуси Александр Лукашенко после голосования на выборах депутатов Палаты представителей и местных cоветов депутатов 25 февраля, отвечая на вопросы журналистов, подчеркнул, что в Беларуси невозможно ни один из вариантов государственного переворота и захвата власти, пишет БелТА.
Лукашенко обратил внимание на то, что конечной целью у беглых в любом случае и из сценариев являются государственный переворот и захват власти. Он подчеркнул, что, вне зависимости от того, как они будут играть — вдолгую или в короткую — их цель одна и она состоит в том, что Беларусь нужно развернуть в обратном направлении.
— А для того, чтобы ее развернуть, надо свергнуть ныне действующую власть.
Президент высказал уверенность в том, что это будет сложно, добавив, что особенно после проведения единого дня голосования, а также выборов. Он сказал, что в Беларуси изберут надежных, толковых людей, которые понимают, какие задачи стоят перед белорусским народом.
— Поэтому ни один из вариантов, даже самый радикальный, у них не пройдет в Беларуси.
Напомним, что ранее президент Беларуси Александр Лукашенко назвал три сценария против Беларуси, которые разрабатываются на Западе: «За нами очень внимательно следят и ждут, когда власть сделает ошибку».