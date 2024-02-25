Лукашенко заявил, что в Беларуси невозможен ни один из сценариев госпереворота и захвата власти

Лукашенко обратил внимание на то, что конечной целью у беглых в любом случае и из сценариев являются государственный переворот и захват власти. Он подчеркнул, что, вне зависимости от того, как они будут играть — вдолгую или в короткую — их цель одна и она состоит в том, что Беларусь нужно развернуть в обратном направлении.