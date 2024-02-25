Косачев: избирательное законодательство Беларуси отвечает высоким стандартам

МИНСК, 25 фев — Sputnik. Наблюдатели от МПА СНГ в рамках своей деятельности провели мониторинг избирательного законодательства Беларуси. О результатах координатор миссии наблюдателей МПА СНГ Константин Косачев рассказал в ходе пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь.
Зампред Совета Федерации Российской Федерации отметил, что в 2022 году уже приезжал в Беларусь в качестве наблюдателя на референдум по внесению изменений в Конституцию республики.
«Уже тогда, два года назад, было понятно, что эти новации конституционные будут подразумевать и развитие избирательного законодательства республики, адаптацию системы организации выборов к этим новым требованиям. И мы видим, что за эти два года была проделана огромная работа», — сказал Косачев.
Координатор миссии международных наблюдателей от МПА СНГ также рассказал, что их работа в Беларуси состоит из нескольких этапов. В ходе первого как раз проводился мониторинг действующего избирательного законодательства.
«Первый этап завершен. Подготовлено заключение, и оно официально передано и руководителям обеих палат Национального собрания Республики Беларусь и Центральную избирательную комиссию Республики Беларусь. Главный вывод этого нашего заключения состоит в том, что действующее законодательство Республики Беларусь отвечает самым высоким международным стандартам», — подчеркнул Косачев.
Генеральный секретарь — руководитель Секретариата Совета Межпарламентской Ассамблеи государств — участников Содружества Независимых Государств Дмитрий Кобицкий отметил, что миссия МПА СНГ наиболее многочисленная — в нее входит 44 человека. В течении дня рабочие группы буду продолжать посещать избирательные участки. Итоги работы наблюдателей будут подведены в конце дня.