Косачев: избирательное законодательство Беларуси отвечает высоким стандартам

«Уже тогда, два года назад, было понятно, что эти новации конституционные будут подразумевать и развитие избирательного законодательства республики, адаптацию системы организации выборов к этим новым требованиям. И мы видим, что за эти два года была проделана огромная работа», — сказал Косачев.