Субботин: знаю кандидатов лично или по поступкам, выбрать было просто

ВИТЕБСК, 25 фев — Sputnik. Председатель Витебского облисполкома Александр Субботин проголосовал на избирательном участке № 16 в Витебске, передает корреспондент Sputnik.
Как отметил руководитель Витебской области, он знает почти всех кандидатов, кого-то лично, а кого-то по поступкам, поэтому сделать выбор ему было проще.
По словам губернатора, он с детства привык, что выборы — это праздник, его родителям никогда никто не напоминал о необходимости идти на участок, где можно было не только оставить свой голос, но и посмотреть развлекательную программу, а также сходить в буфет. Сейчас для избирателей на участках также созданы все условия, чтобы и проголосовать, но и ощутить атмосферу праздника.
«Голосование наверное один из самых больших и мощных рычагов управления государством, а сегодня формируется одна из ветвей власти, законодательная. Поэтому важность сегодняшнего дня должны ощущать все, не только те, кто придет на выборы, но и те, кого изберут», — подчеркнул Субботин.
Он обратил внимание, что от активной позиции тех, кого изберут, зависит очень многое, особенно в предстоящие годы, поскольку это избранники народа. И люди пойдут в первую очередь к ним, а уже у депутатов есть возможность попасть к тем, кто принимает финальные решения.
На вопрос, с каким составом ему как председателю облисполкома будет комфортнее работать, Субботин ответил, что в первую очередь, это должны быть люди, которым избиратели оказали доверие, но с человеком системным, а не «горлопаном» работать проще и продуктивнее.
Также губернатор отметил, что от депутатского корпуса ожидает более интенсивной и даже более агрессивной работы, поскольку складывающаяся ситуация показывает, что по-другому в ближайшие годы не получится работать, ведь страну нужно не только сохранить, но и продолжить развивать.