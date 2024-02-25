Субботин: знаю кандидатов лично или по поступкам, выбрать было просто

По словам губернатора, он с детства привык, что выборы — это праздник, его родителям никогда никто не напоминал о необходимости идти на участок, где можно было не только оставить свой голос, но и посмотреть развлекательную программу, а также сходить в буфет. Сейчас для избирателей на участках также созданы все условия, чтобы и проголосовать, но и ощутить атмосферу праздника.