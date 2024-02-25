Явка на выборах в Беларуси на 14:00 составила 59,17%

МИНСК, 25 фев — Sputnik. По состоянию на 14:00, на выборах депутатов проголосовали 59,17% граждан, сообщил в ходе очередной пресс-конференции в воскресенье в инфоцентре ЦИК председатель ЦИК Беларуси Игорь Карпенко, передает корреспондент Sputnik.
Карпенко отметил, что в Могилевской области явка превысила 66%, в Витебской она составила 60,31%, в Гродненской — 57,64%, в Брестской — 61,85%, в Гомельской — 67,09%, в Минской — 56,97%, а в городе Минске — 48,23%.
Напомним, что актуальные данные о ходе голосования обновляются каждые два часа, в следующий раз о явке избирателей будет объявлено в 17:00.
«В целом выборы проходят нормально, никаких чрезвычайных ситуаций не возникало. Каких-то таких вопросов, которые могли бы повлиять на проведение выборов, на свободу волеизъявления граждан, мы такой информацией не обладаем», — заявил он.
Глава ЦИК проинформировал, что в Центризбирком от граждан поступило 1479 письменных и устных обращений от граждан. По его словам, граждане задают самые разные вопросы — в основном они касаются избирательного законодательства. Но есть и вопросы, не входящие в компетенцию ЦИК.
«Люди обращаются — дорогу надо подремонтировать, где-то не успели что-то доделать, когда введут в эксплуатацию здание и так далее», — пояснил Игорь Карпенко.
В воскресенье, 25 февраля, в Беларуси впервые проходит единый день голосования. Планируется избрать более 12,5 тысячи депутатов местных советов и 110 депутатов нижней палаты парламента на пятилетний срок.
В основной день голосования избирательные участки в республике работают с 8:00 до 20:00 без перерыва.