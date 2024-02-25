Явка на выборах в Беларуси на 14:00 составила 59,17%

Глава ЦИК проинформировал, что в Центризбирком от граждан поступило 1479 письменных и устных обращений от граждан. По его словам, граждане задают самые разные вопросы — в основном они касаются избирательного законодательства. Но есть и вопросы, не входящие в компетенцию ЦИК.