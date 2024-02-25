ЦИК: информации о провокациях на избирательных участках не поступало

МИНСК, 25 фев — Sputnik. ЦИК не получал информации о фактах нарушения общественного порядка или провокациях на участках, сообщила секретарь Центральной избирательной комиссии Беларуси Елена Балдовская.
Она отметила, что в местах, где проходят выборы, дежурят сотрудники органов внутренних дел.
«Информации о том, что есть факт нарушения общественного порядка или провокаций на участках, мы на текущий момент не получаем. Участковые избирательные комиссии заряжены на организацию процесса голосования в соответствии с требованиями закона», — сказала Балдовская.
По ее словам, если провокации возникнут, то их будут пресекать, чтобы выборы прошли «четко, своевременно и в соответствии с требованиями законодательства».
Секретарь ЦИК уточнила, что члены участковых комиссий чувствуют себя уверенно.
В воскресенье, 25 февраля, в Беларуси проходит единый день голосования. Избирают депутатов Палаты представителей и местных советов. Участки для голосования открылись в 8 утра и будут работать до 20 вечера без перерыва.
При невозможности явиться на избирательный участок можно проголосовать на дому: для этого необходимо до 18:00 обратиться в участковую комиссию для организации голосования по месту пребывания.
По данным ЦИК Беларуси, общее число граждан, включенных в списки для голосования составляет более 6,9 млн человек.