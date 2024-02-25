Киев заявил о ракетах собственного производства дальностью 700 километров

«Самая важная для нас программа — это ракетная программа, но про нее я скажу не больше, чем сказал мой президент. У нас появилось дальнобойное оружие, которое поразило цель на 700 километров», — сказал Камышин на конференции «Украина. Год 2024».
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в сентябре признал, что Киев начал разработку ракет дальностью 700 километров «еще зимой 2020 года».
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются «игрой с огнем». Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.