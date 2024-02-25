Лукашенко рассказал, что ЕАЭС может позаимствовать у Союзного государства

«ЕАЭС должен в свою очередь позаимствовать у нас — открытие границ и полную свободу для перемещения людей, для рабочей силы. У нас сегодня здесь нет никаких сдерживающих факторов, мы все в этом плане делаем для людей», — цитирует Лукашенко Sputnik Беларусь.