Досрочное голосование на выборах в Свердловской области начнется с 3 марта

Сообщается, что всего в труднодоступных и отдаленных местностях зарегистрировано 3174 избирателей. Досрочное голосование в регионе будут проводить с 3 по 11 марта, но основная часть избирателей будет голосовать 9 и 10 марта.



Как в постановлении избирательной комиссии Свердловской области, досрочное голосование в регионе пройдет в 78 деревнях, селах, поселках и воинских частях.



Напомним, голосование на выборах президента России продлится три дня — 15, 16 и 17 марта. По данным свердловского избиркома, в регионе будут работать 2446 постоянных и 38 временных избирательных участков. Кандидатами на выборах президента ЦИК зарегистрировал Владислава Даванкова («Новые люди»), Леонида Слуцкого (ЛДПР), Николая Харитонова (КПРФ) и Владимира Путина (самовыдвиженец).