Международные наблюдатели рассказали о выборах на Витебщине

ВИТЕБСК, 25 фев — Sputnik. Международные наблюдатели не выявили нарушений на выборах в Витебской области, сообщил корреспонденту Sputnik представитель миссии СНГ Игорь Попов.
16-й избирательный участок, который находится в Музыкальном колледже имени И. И. Солертинтиского, в последние два года — главный в Витебской области, поскольку в нем зарегистрирован председатель облисполкома Александр Субботин.
Как отметила председатель избирательной комиссии, на участке зарегистрировано около 1300 граждан, 30% из которых проголосовали досрочно. Кроме того, 15 молодых людей пришли впервые, их ожидают подарочные экземпляры Конституции.
Участок посетили и международные наблюдатели от миссии СНГ.
«Мы прибыли в Беларусь два дня назад, побывали в Полоцке, а сегодня с утра уже успели посетить три избирательных участка. Познакомились с работой комиссий, с наблюдателями, узнали, какие партии они представляют. Председатели комиссий рассказали, как будет проходить голосование. И у нас нет абсолютно никаких замечаний по проведению избирательной кампании», — отметил международный наблюдатель от миссии СНГ, председатель избирательной комиссии Псковской области Игорь Попов.
По словам собеседника Sputnik, он как председатель комиссии прекрасно понимает, что его коллегам в этом году будет сложнее подводить итоги голосования, поскольку бюллетени нужно подсчитывать в определенной последовательности.
При этом Попов подчеркнул, что после общения с председателями и членами комиссий он понял, что все процедурные вопросы им известны, плюс к этому ЦИК Беларуси подготовил хорошие рекомендации, где пошагово расписан каждый момент.
Поэтому, по мнению наблюдателя, они и не обнаружили пока никаких, даже мельчайших, нарушений на участках.
В качестве международного наблюдателя Попов приезжает в Беларусь второй раз, впервые он посетил страну во время референдума, на котором проходило голосование по поводу изменений в Конституцию. С тех пор в работе комиссий он заметил определенные нововведения.
«Как председателю избирательной комиссии мне были интересны технические детали, посмотреть на урны для голосования, интересным показался опыт с открытыми кабинками для голосования, чтобы было видно, что происходит внутри», — прокомментировал Попов.
Также наблюдатель отметил, что на участках, он встретил «старых знакомых» — членов комиссий, которые работали и в прошлое голосование. По словам Попова, очень важно, что в Беларуси сохраняются сплоченные коллективы, поскольку они, обладая необходимым опытом, могут не только хорошо работать во время голосования, проводя его в соответствии с требованиями законодательства, но и делать этот процесс для избирателей более комфортным.
Посетят наблюдатели и процедуру подсчета голосов, но Попов уверен, что там проблем не будет.
«Учитывая, как ЦИК проводил обучение членов комиссий, и то, что многие из них — опытные люди, думаю, что в итоге вопросов по проведению единого дня голосования возникнуть не должно», — отметил он.