Международные наблюдатели рассказали о выборах на Витебщине

Также наблюдатель отметил, что на участках, он встретил «старых знакомых» — членов комиссий, которые работали и в прошлое голосование. По словам Попова, очень важно, что в Беларуси сохраняются сплоченные коллективы, поскольку они, обладая необходимым опытом, могут не только хорошо работать во время голосования, проводя его в соответствии с требованиями законодательства, но и делать этот процесс для избирателей более комфортным.