ЦИК: 96 тыс. россиян включены в списки избирателей на выборах депутатов местных советов в Беларуси

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В списки избирателей на выборах депутатов местных советов включены 96 тыс. граждан РФ, постоянно проживающих в Беларуси. Об этом сообщил председатель Центральной избирательной комиссии Игорь Карпенко на пресс-конференции в Информационном центре ЦИК, передает корреспондент БЕЛТА.