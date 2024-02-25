В Госдуме отметили хорошую организацию выборов в Белоруссии

«Великолепно организованные выборы. Надо отметить работу ЦИК… Они большие молодцы, подготовили грамотных, толковых членов участковых комиссий. Поэтому никаких ни в одном месте не то что замечаний, даже намека на это. Люди идут, голосуют», — сказал Тайсаев.
Он обратил внимание на высокую активность избирателей и праздничную атмосферу на участках.
«У людей праздник… Обстановка спокойная, нормальная. Люди идут, никто никому не мешает, никого не дергает. Мы более 20 участков посетили — картина везде одна и та же. У всех есть возможности прийти и отдать свой голос за того, кого они хотят», — отметил он. Например, ученики одной из минских гимназий, где расположены сразу три участка, организовали праздничный концерт для своих родителей-избирателей, рассказал Тайсаев.
В Белоруссии впервые в единый день голосования проходят выборы в нижнюю палату парламента и местные советы депутатов. Планируется избрать 12 514 депутатов местных советов и 110 депутатов нижней палаты парламента на пять лет. На депутатские места в нижней палате парламента претендуют 263 кандидата, местных советах — 18,8 тысячи. В том числе своих кандидатов выдвинули все четыре зарегистрированные в стране партии.
В списки избирателей включены более 6,9 миллиона человек, в том числе более 95 тысяч постоянно проживающих в республике граждан РФ, которые могут выбирать депутатов местных советов.
Избирательные участки в стране в единый день голосования работают с 8.00 мск до 20.00. Явка на 14.00 составила 59,17%.