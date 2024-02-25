В Госдуме отметили хорошую организацию выборов в Белоруссии

«У людей праздник… Обстановка спокойная, нормальная. Люди идут, никто никому не мешает, никого не дергает. Мы более 20 участков посетили — картина везде одна и та же. У всех есть возможности прийти и отдать свой голос за того, кого они хотят», — отметил он. Например, ученики одной из минских гимназий, где расположены сразу три участка, организовали праздничный концерт для своих родителей-избирателей, рассказал Тайсаев.