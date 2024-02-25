Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, чего добилась Украина «благодаря» демократии. Об этом сообщает БелТА.
Лукашенко, задаваясь вопросом о том, чего добилась Украина «благодаря» демократии, напомнил, что США, а также «эти обезумевшие, особенно европейцы» «говорят, что в Украине истинная демократия».
— Она же уже такая «демократичная» — дальше некуда, — с иронией заметил президент Беларуси.
Вместе с тем, глава республики задался вопросом:
— Вам нужна такая демократия, как в Украине? Нам не нужна.
Лукашенко добавил, что украинцы «давно забыли, что такое демократия и свобода».
— Поэтому надо успокоиться и делать свое дело. Делать все это в интересах собственного народа, — сделал резюме президент.