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Лукашенко сказал, чего добилась Украина «благодаря» демократии

Президент Беларуси сказал, чего добилась Украина «благодаря» демократии.
Источник: БелТА

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, чего добилась Украина «благодаря» демократии. Об этом сообщает БелТА.

Лукашенко, задаваясь вопросом о том, чего добилась Украина «благодаря» демократии, напомнил, что США, а также «эти обезумевшие, особенно европейцы» «говорят, что в Украине истинная демократия».

— Она же уже такая «демократичная» — дальше некуда, — с иронией заметил президент Беларуси.

Вместе с тем, глава республики задался вопросом:

— Вам нужна такая демократия, как в Украине? Нам не нужна.

Лукашенко добавил, что украинцы «давно забыли, что такое демократия и свобода».

— Поэтому надо успокоиться и делать свое дело. Делать все это в интересах собственного народа, — сделал резюме президент.

Лукашенко Александр