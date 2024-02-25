Наблюдатель из Болгарии: выборы в Беларуси демократические и прозрачные

Он рассказал, что в качестве независимого наблюдателя неоднократно участвовал в электоральных кампаниях, поэтому выборы в Беларуси готов оценить, как «исключительно демократические и прозрачные».
«Избирательная активность носит качественный характер».
При этом Даниэл Петров заявил, что в его европейской стране не получается достичь такого качественного проведения избирательной кампании.
Ранее в ЦИК Беларуси рассказали, что на выборы в местные советы и нижнюю палату парламента аккредитованы 294 международных наблюдателя.
Также на время кампании аккредитованы 23 эксперта из Европейского союза и ряда других стран. Количество национальных наблюдателей составляет 45505 человек.
В воскресенье, 25 февраля, в Беларуси проходит единый день голосования. Избираются депутаты Палаты представителей и местных советов. Участки для голосования открылись в 8 утра и будут работать до 20 вечера без перерыва.
По состоянию на 09:00 явка избирателей превысила 43%. По данным ЦИК Беларуси, общее число граждан, включенных в списки для голосования составляет более 6,9 млн человек.