Зеленский будет исполнять обязанности до инаугурации нового президента

На Украине активно обсуждают вопрос о легитимности власти в условиях отсутствия парламентских и президентских выборов, которые нельзя проводить во время военного положения. Ранее экс-посол страны в Великобритании Вадим Пристайко признавал, что и западные партнеры Киева обеспокоены тем, что срок президентских полномочий Зеленского должен вскоре завершиться. В свою очередь лидеры оппозиционных партий «Европейская солидарность» и «Батькивщина» Петр Порошенко и Юлия Тимошенко выступили с идеей создания коалиционного правительства с целью предотвратить кризис легитимности, однако секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов назвал это предложение неуместным.