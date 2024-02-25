Явка на парламентских выборах в Белоруссии превысила 65 процентов

«Процент явки на 16:00 по стране составил 65,4», — сказала она.
Уточняется, что в Могилевской области этот показатель превысил 71 процент, в Гомельской — 70, в Брестской — 69, в Гродненской — 64, в Витебской — 67, в Минской — 64 и в самой столице — 54.
Сегодня в Белоруссии впервые проходит единый день голосования. Планируется избрать 12,5 тысячи депутатов местных советов и 110 депутатов нижней палаты парламента. Своих представителей выдвинули все четыре зарегистрированные в республике партии.
По всей стране работают 5411 избирательных участков, они открылись в 08:00 и закроются в 20:00 мск. При этом у граждан есть возможность проголосовать на дому по состоянию здоровья и другим уважительным причинам.
Избиратели получают один бюллетень для выборов депутата нижней палаты парламента и от одного до трех — для избрания кандидатов в местные советы (областной, базовый и первичный уровни).
Новшеством этой кампании стало решение не открывать участки за рубежом. Граждане, проживающие за границей, могут проголосовать, приехав в Минск.
Всего в списках избирателей — порядка 6,9 миллиона человек, в том числе более 95 тысяч постоянно проживающих в республике россиян.