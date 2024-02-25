Сколько проживающих за рубежом белорусов приняли участие в выборах, рассказали в ЦИК

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Секретарь Центральной избирательной комиссии Елена Балдовская на пресс-конференции в информационном центре ЦИК рассказала, сколько граждан Беларуси, оформивших выезд для постоянного голосования за рубежом, приняли участие в выборах, передает корреспондент БЕЛТА.