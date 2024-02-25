Большинство конгрессменов готовы утвердить помощь Украине, заявил Белый дом

«История наблюдает, поставит ли спикер Джонсон этот законопроект на голосование. Если да, то он будет утвержден и даст Украине то, что ей нужно для успеха. Если нет, то мы не сможем предоставить Украине необходимое для противостояния России, и Путин от этого крупно выиграет», — сказал Салливан.