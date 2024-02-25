Большинство конгрессменов готовы утвердить помощь Украине, заявил Белый дом

«Реальность такова, что (президент РФ Владимир — ред.) Путин выигрывает всякий день, когда Украина не получает необходимые ей ресурсы, а Украина страдает. В палате есть уверенное двухпартийное большинство, готовое принять этот законопроект, если он поступит на голосование, а такое решение вправе принять один человек», — сказал он в интервью телеканалу CNN.
Белый дом критикует республиканца Джонсона за то, что он вместо того, чтобы оперативно проголосовать за 60 миллиардов долларов помощи Украины, распустил палату представителей на двухнедельные каникулы до конца февраля.
«История наблюдает, поставит ли спикер Джонсон этот законопроект на голосование. Если да, то он будет утвержден и даст Украине то, что ей нужно для успеха. Если нет, то мы не сможем предоставить Украине необходимое для противостояния России, и Путин от этого крупно выиграет», — сказал Салливан.
Американские власти говорят, что еще в декабре исчерпали средства на поддержку Украины и, пока конгресс не утвердит новые ассигнования, не в состоянии обеспечивать поставки оружия и боеприпасов.