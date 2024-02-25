Санду — учителям: нужно открыто говорить в школах о европейских ценностях

Президент сообщила, что на первом этапе своей деятельности данное учреждение должно подготовить тысячу наставников и тренеров из представителей педагогического состава школ и вузов страны. После прохождения обучения они продолжат работу в учебных заведениях по всей Молдове и при этом смогут поддерживать обучать своих коллег-педагогов.
«Рассчитываю на то, что эта сеть наставников и тренеров поможет стимулировать критическое мышление и среди учителей».
Главной целью обучения педагогов президент назвала их способность привить ученикам набор «настоящих ценностей», которые помогут им в дальнейшем стать частью общества, такого, какое построено в ЕС.
«Мы находимся в пути вступления в Евросоюз. Это комплексный процесс, который приведет нашу страну к модернизации и глубокой трансформации, который затронет все аспекты жизни в Молдове. Важно говорить об этом процессе в школах, о том, через что проходит наше общество, говорить открыто, что мы имеем в виду, когда говорим о европейских ценностях. Речь идет о простых вещах: мир, свобода, демократия, разнообразие, уважение достоинства и жизни каждого человека», — сказала президент.
«Призываю вас направлять детей именно на путь истинных ценностей. Вы в этом вопросе являетесь наиболее заслуживающим доверия авторитетом».
Она отметила, что многие преподаватели не решаются проводить такие обсуждения в школах, поскольку данные дискуссии касаются политики.
«Я прошу этих учителей внимательно посмотреть на окружающую реальность. Выбор между миром и войной, между демократией и тиранией — это не просто политическая дискуссия. От этого выбора зависит наша жизнь, жизнь каждого».
По ее мнению, «воспитание через ценности» — это не метод какой-либо политической партии, а «естественная политика и миссия школы».
«Это обязанность каждого учителя помочь ребенку понять эту сложную реальность и сознательно выбрать свое будущее. Из этой реальности наши дети учатся отличать ложь от истины, зло от добра, уродливое от прекрасного», — считает президент.