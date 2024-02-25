Санду — учителям: нужно открыто говорить в школах о европейских ценностях

«Мы находимся в пути вступления в Евросоюз. Это комплексный процесс, который приведет нашу страну к модернизации и глубокой трансформации, который затронет все аспекты жизни в Молдове. Важно говорить об этом процессе в школах, о том, через что проходит наше общество, говорить открыто, что мы имеем в виду, когда говорим о европейских ценностях. Речь идет о простых вещах: мир, свобода, демократия, разнообразие, уважение достоинства и жизни каждого человека», — сказала президент.