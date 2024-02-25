США намерены продолжать вводить санкции против России

«И мы будем продолжать это делать [вводить санкции против России]. Санкции — это одна из составляющих более широкой стратегии. Сами по себе они не приведут к стратегическому результату в этой войне, но они могут способствовать достижению стратегического результата. И мы собираемся оставаться терпеливыми, решительными и неустанными в применении этих санкций», — подчеркнул он.