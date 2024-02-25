Паскару: выборы в этом году будут одними из самых сложных в истории Молдовы

Грядущие выборы президента будут одними из самых сложных в истории, поскольку оппозиция находится в очень невыгодном положении, когда практически все СМИ, которые предоставляли им площадку для выступлений, подверглись санкциям и закрыты, заявил в комментарии для Sputnik Молдова экс-депутат парламента, политолог Николай Паскару.
Он также отметил, что стратегия правящей партии PAS заключается в том, чтобы провести в один день выборы и еврореферендум, чтобы «переключить» бренд европейской интеграции на своего кандидата.
«С политической точки зрения это не совсем корректно. Ни у одной политической силы в стране нет монополии на какую-то идеологию, идею или внешний вектор (развития страны — Ред.). Все это должен определять только народ… По закону референдум нельзя проводить в один день с президентскими выборами. Поэтому этот вопрос очень спорный».
Паскару считает, что в таких условиях оппозиция должна сконцентрироваться на президентских выборах.
«Потому что президентские выборы — очень важная часть политической жизни Молдовы. Во многом от них зависит результат парламентских выборов в 2025 году. Нужно быть очень внимательными, все рассчитать и быть в курсе всего того, что происходит», — советует эксперт.