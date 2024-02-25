Паскару: выборы в этом году будут одними из самых сложных в истории Молдовы

«С политической точки зрения это не совсем корректно. Ни у одной политической силы в стране нет монополии на какую-то идеологию, идею или внешний вектор (развития страны — Ред.). Все это должен определять только народ… По закону референдум нельзя проводить в один день с президентскими выборами. Поэтому этот вопрос очень спорный».