Нетаньяху: многое оказалось неправдой из того, что США говорили Израилю о Газе

«Многое из того, что нам говорили [США] — то есть наши лучшие друзья, — оказалось неправдой», — сказал он. «Они говорили, что мы не можем вступить в наземную войну без огромных осложнений. Они говорили, что нельзя вести бои, нельзя войти в город Газа, нельзя войти в туннели, поскольку это обернется кровавой баней. Все это оказалось неправдой», — добавил Нетаньяху. Так израильский премьер ответил на вопрос телеведущей Маргарет Бреннан о том, планирует ли Израиль пересмотреть стратегию ведения боевых действий под давлением Вашингтона.