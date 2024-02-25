В Киеве заявили, что четыре бригады ВСУ не получили техники для контрнаступления 2023 года

«У нас был, если можно так сказать, кулак для контрнаступления. До сегодняшнего дня из того пакета [помощи от стран Запада] четыре бригады — голые. Четыре бригады без техники, о которой договорились, подписали [документы], пожимали руки. Не доехали. Могли воевать эти четыре бригады? Нет, они и не воевали. Они стояли и ждали технику», — сказал он на пресс-конференции в Киеве, которую транслировал телеканал «Рада».