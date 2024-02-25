Венгерская оппозиция вышла на митинг, требуя прямых выборов президента

В начале февраля в Венгрии разгорелся скандал, когда выяснилось, что президент страны Каталин Новак перед визитом в Будапешт папы Римского в апреле 2023 года удовлетворила прошение о помиловании бывшего заместителя директора детского дома, который участвовал в сокрытии преступлений, совершенных директором-педофилом. Оппозиционные партии призывали Новак уйти в отставку, 10 февраля она заявила, что покидает пост, а 11 февраля подала официальное заявление в парламент. На заседании парламента 26 февраля намечено рассмотрение прошения Новак об отставке, а также выборы нового президента, на пост которого правящая фракция «Фидес» выдвинула председателя Конституционного суда Тамаша Шуйока. Для выборов президента необходимо, чтобы кандидата поддержало не менее ⅔ депутатов. Правящие партии в венгерском парламенте имеют 133 места из 199.