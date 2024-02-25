Премьер Йемена направился в Москву для обсуждения урегулирования конфликта

После начала войны Израиля с палестинским движением «Хамас» йеменские хуситы поддержали движение. Они заявили об атаках на судна и корабли в Красном море, которые, по мнению хуситов, относятся к Израилю. С января США и Великобритания неоднократно наносили удары по военным объектам на территории Йемена.