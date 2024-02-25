Премьер Йемена направился в Москву для обсуждения урегулирования конфликта

По данным агентства, премьер-министр покинул Йемен сегодня, 25 февраля. Главной повесткой обсуждения станет урегулирование конфликта в Красном море. Также стороны обсудят двусторонние отношения и другие актуальные вопросы.
25 января замминистра иностранных дел России Михаил Богданов встретился с делегацией йеменского движения «Ансар Аллах» во главе с Мухаммедом Абдельсалямом. Стороны обсудили варианты урегулирования военно-политического кризиса в Йемене и способы снижения напряженности в Красном море.
После начала войны Израиля с палестинским движением «Хамас» йеменские хуситы поддержали движение. Они заявили об атаках на судна и корабли в Красном море, которые, по мнению хуситов, относятся к Израилю. С января США и Великобритания неоднократно наносили удары по военным объектам на территории Йемена.
По данным Всемирной торговой организации, изменение судоходных маршрутов из-за ситуации в Красном море за две недели привело к падению поставок пшеницы через Суэцкий канал почти на 40%. Bloomberg сообщало, что российские танкеры стали избегать этого маршрута.
Александра Горошилова