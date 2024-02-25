ЦИК Беларуси отреагировал на оценку выборов Госдепартаментом

Ранее стало известно, что глава пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер выступил с заявлением, в котором назвал проведенные в Беларуси выборы фиктивными. При этом он считает, что электоральная кампания прошла в атмосфере страха, поэтому она не может считаться демократичной.
«Не знаю, как они так быстро из-за океана оценили все — очень странно. Мы как-то не осуждаем их выборы и не делаем никаких заявлений. Хотя там еще много вопросов на поверхности было даже по последним президентским выборам».
Карпенко напомнил, что все были свидетелями утилизации в США бюллетеней, которые отправлялись по почте.
«США уже хватит примерять на себя роль мирового смотрящего. Пусть займутся своими внутренними проблемами. А то у них принцип такой: мы больше по размеру и должны всем указывать, что надо кому делать», — подчеркнул он.
В завершении глава ЦИК Беларуси обратил внимание, что республика без Штатов сама разберется, что «надо делать и как проводить выборы».
В свою очередь посольство Беларуси в США в официальном аккаунте в социальной сети Х отметило, что ко мнению Миллера не стоит прислушиваться.
«Мэтт Миллер — последний человек, к которому мы бы обратились за советом. Его комментарий не имеет значения», — говорится в сообщении дипмиссии.