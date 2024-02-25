МВД: выборы в Беларуси прошли без нарушений

Избирательные участки в стране закрылись в 20:00, в настоящее время члены избирательных комиссий проводят подсчет голосов. По данным ЦИК Беларуси, явка на выборах составила почти 73%.
«Сотрудники органов внутренних дел и военнослужащие внутренних войск с 19 февраля несли службу круглосуточно в усиленном варианте. Грубых нарушений и чрезвычайных ситуаций не допущено».
Там также отмечается, что сотрудники милиции продолжают выполнять задачи по предназначению.
Выборы
В Беларуси впервые состоялся единый день голосования, планируется избрать более 12,5 тысячи депутатов местных советов и 110 — нижней палаты парламента на пятилетний срок. В основной день голосования избирательные участки в республике работали с 08:00 до 20:00.
Ранее в ЦИК сообщили, что выборы депутатов в местные советы и нижнюю палату парламента проходят нормально, никаких чрезвычайных ситуаций не зарегистрировано.