Белый дом признал, что экономика России остается устойчивой

«Российская экономика с точки зрения ее военной машины была устойчивой, и нам нужно продолжать бороться с ней. Мы должны быть неумолимы», — прокомментировал господин Салливан сообщения о том, что экономика России по итогам 2023 года обогнала по темпам роста экономику США и Европы, увеличившись на 3,6% (перевод по ТАСС).