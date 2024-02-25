Белый дом признал, что экономика России остается устойчивой

«Российская экономика с точки зрения ее военной машины была устойчивой, и нам нужно продолжать бороться с ней. Мы должны быть неумолимы», — прокомментировал господин Салливан сообщения о том, что экономика России по итогам 2023 года обогнала по темпам роста экономику США и Европы, увеличившись на 3,6% (перевод по ТАСС).
По словам Джейка Салливана, успех экономики России заключается в «огромных расходах российского правительства на вооруженные силы». Он подчеркнул, что Россия тратит свои резервы, что скажется на экономике в долгосрочной перспективе.
11 января президент России Владимир Путин на встрече с представителями бизнеса в Хабаровске заявил, что российская экономика стала первой в Европе и пятой в мире. В интервью журналисту Такеру Карлсону глава государства рассказал об успехах российской экономики, несмотря на самое большое в мире количество санкций, применяемых против России. Он подчеркнул, что используемые США инструменты не действуют.
В середине февраля первый заместитель директора-распорядителя Международного валютного фонда Гита Гопинат сообщила, что российская экономика находится в настоящий момент «на территории позитивного роста».
Александра Горошилова