NYT сообщила о сети секретных баз ЦРУ на Украине у границы с Россией

Американская сторона предоставляет Киеву разведданные для ракетных ударов и отслеживает передвижения российских войск, Украина в ответ передает перехваты переговоров и другую информацию, что делает ее одним из наиболее важных разведывательных партнеров Вашингтона и центром сбора разведывательной информации, который перехватил больше российских сообщений, чем собственная база ЦРУ в России, пишет издание.