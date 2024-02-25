В Молдавии призвали пересмотреть проект об исключении русского языка

Обращение опубликовано на сайте общественной организации «Посольство Прав Человека», среди главных задач которой стоит возможность способствовать принятию законодательных актов, которые гарантируют права человека. Среди обратившихся к властям — правозащитники, гражданские активисты, представители национальных меньшинств.
«Примерно 500.000 жителей РМ, без учета Приднестровского региона, власти заведомо ограничат в доступе к официально опубликованному законодательству <…> Мы призываем: Майю Санду, президента РМ, направить парламенту законодательную инициативу по доработке <…> Депутатов парламента и парламентскую комиссию по вопросам права, назначениям и иммунитету внести законодательную инициативу по доработке законопроекта», — говорится в обращении.
По мнению обратившихся, законопроект ограничит доступ к информации, и, как следствие, доступ к правосудию, к участию в процессе принятия решений и реализации иных прав и свобод, гарантируемых конституцией, международными и региональными договорами в области прав человека, частью которых является и Молдавия. Они отмечают, что в пояснительной записке решение объясняется тем, что отказ от публикации «Официального монитора» на русском позволит сэкономить 3,9 тысячи долларов в год. «Налоги, которые поступают от той части населения, которая не владеет государственным языком, значительно больше 70.000 леев (3,9 тысячи долларов — ред.). Кроме того, власти получают поддержку, исчисляемую десятками, если не сотнями, миллионов евро от ЕС и партнеров по развитию и аргумент об экономии вызывает недоумение», — подчеркнуто в обращении.
Ранее правительство Молдавии рассмотрело проект поправок в закон о публикации «Официального монитора». Согласно предложению кабмина, «Официальный монитор» больше не будет переводиться на русский язык. По новой версии закона, перевод на русский язык будет осуществляться в течение месяца после обнародования в «Официальном мониторе» и публиковаться в Государственном регистре правовых актов в сводной редакции. Законопроект был принят 15 декабря в первом чтении голосами представителей правящей партии «Действие и солидарность», 29 февраля он выставлен на рассмотрение парламента во втором чтении.