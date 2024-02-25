В Молдавии призвали пересмотреть проект об исключении русского языка

По мнению обратившихся, законопроект ограничит доступ к информации, и, как следствие, доступ к правосудию, к участию в процессе принятия решений и реализации иных прав и свобод, гарантируемых конституцией, международными и региональными договорами в области прав человека, частью которых является и Молдавия. Они отмечают, что в пояснительной записке решение объясняется тем, что отказ от публикации «Официального монитора» на русском позволит сэкономить 3,9 тысячи долларов в год. «Налоги, которые поступают от той части населения, которая не владеет государственным языком, значительно больше 70.000 леев (3,9 тысячи долларов — ред.). Кроме того, власти получают поддержку, исчисляемую десятками, если не сотнями, миллионов евро от ЕС и партнеров по развитию и аргумент об экономии вызывает недоумение», — подчеркнуто в обращении.