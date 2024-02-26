Минобороны вновь запретило применять агродроны на юге

В результате в 2022 году рынок авиахимических работ впервые сократился на 2%, до 8,5 млрд руб. (до этого ежегодный прирост в течение длительного времени составлял в среднем 12%), говорится в отчете Ассоциации авиаработ, с которым ознакомился РБК. В 2023 году сроки согласований начала полетов авиаторов со всеми участвующими в процессе органами власти составили более двух месяцев против трех недель в 2022-м, сообщал ранее глава этой ассоциации Вадим Цыганаш. Из-за этого был пропущен период орошения зерна гербицидами. Подтвержденный объем невыполненных работ составил 0,3 млн га, также говорится в отчете ассоциации.