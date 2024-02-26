Депутат Госдумы Шеремет назвал угрозы Буданова в адрес Крыма форменным нацизмом

Ранее Буданов записал видеообращение, в котором пообещал России в Крыму новые сюрпризы и заявил, что не рекомендовал бы гражданскому населению пользоваться Крымским мостом. Он также заявил, что ВСУ для успешной обороны и контрнаступления должна контролировать акваторию Черного моря и находиться на территории Крыма.
«Подобные угрозы Буданова — форменный нацизм. Мы неоднократно их слышали, но хочу напомнить, что судьба террористов всегда печальна, ведь их даже в плен стараются не брать, поэтому век их недолог», — сказал Шеремет РИА Новости.
По его словам, таким, как Буданов, не удастся долго прятаться за спинами простых украинцев и за все свои преступления придется ответить сполна.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77 процента избирателей в Крыму и 95,6 процента в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».