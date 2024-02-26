Боевой самолет шестого поколения может появиться в России к 2050 году

«В настоящее время мы размышляем над концепцией самолета шестого поколения, ведем поисковые исследования, обмениваемся мнениями с военными специалистами. Такой самолет должен появиться где-то к 2050 году, но уже сейчас нужно понимать, какими станут вооруженные конфликты будущего», — пишет он.
Затрагивая тему проектирования будущих самолетов Федосов предположил, что «идти дальше по логике усложнения — порочная практика». Он также указал на то, что боевые самолеты из поколения в поколение усложняются и, как следствие, становятся тяжелее. «А чем самолет крупнее и тяжелей, тем он дороже», — заключил академик.
ГосНИИАС — ведущий центр в области разработки бортовых авиационных систем и оборудования. Основоположник методов моделирования для проектирования автоматических систем любой степени сложности. Институт участвует в создании авиатехники на всех этапах: от разработки концепции создания летательных аппаратов до модернизации во время эксплуатации.
Полный текст будет опубликован в 10:30 мск.