Боевой самолет шестого поколения может появиться в России к 2050 году

Затрагивая тему проектирования будущих самолетов Федосов предположил, что «идти дальше по логике усложнения — порочная практика». Он также указал на то, что боевые самолеты из поколения в поколение усложняются и, как следствие, становятся тяжелее. «А чем самолет крупнее и тяжелей, тем он дороже», — заключил академик.