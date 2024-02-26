В Белоруссии избрали всех депутатов нижней палаты парламента

В Белоруссии в воскресенье впервые в единый день голосования прошли выборы в нижнюю палату парламента и местные советы депутатов. В единый день голосования избирались 12 514 депутатов местных советов и 110 депутатов нижней палаты парламента на пять лет. На депутатские места в нижней палате парламента претендуют 263 кандидата, местных советах — 18,8 тысячи. В том числе своих кандидатов выдвинули все четыре зарегистрированные в стране партии. Явка избирателей составила 73,09 процента.