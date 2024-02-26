В Белоруссии избрали всех депутатов нижней палаты парламента

МИНСК, 26 фев — РИА Новости. В Белоруссии в ходе единого дня голосования на парламентских и местных выборах, который прошел в воскресенье, избраны все 110 депутатов нижней палаты парламента, сообщил глава ЦИК республики Игорь Карпенко.
Карпенко на пресс-конференции озвучил имена кандидатов в депутаты парламента, победивших по итогам голосования по 110 округам.
В списке, по информации Карпенко, — попавший в феврале под санкции ЕС генеральный секретарь Белорусского Красного Креста Дмитрий Шевцов. До этого Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца приостановила членство Белорусского Красного Креста из-за невыполнения требования о снятии с должности ее генсека, который летом посетил Донбасс для передачи гуманитарной помощи детям, ранее приезжавшим в Белоруссию на оздоровление.
В Белоруссии в воскресенье впервые в единый день голосования прошли выборы в нижнюю палату парламента и местные советы депутатов. В единый день голосования избирались 12 514 депутатов местных советов и 110 депутатов нижней палаты парламента на пять лет. На депутатские места в нижней палате парламента претендуют 263 кандидата, местных советах — 18,8 тысячи. В том числе своих кандидатов выдвинули все четыре зарегистрированные в стране партии. Явка избирателей составила 73,09 процента.